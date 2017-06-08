Сирия: курды нашли у ИГИЛ в Ракке оружие турецкой армии

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Дамаск, 8 июня. Бойцы курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (SDF) обнаружили в освобожденном от террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) склады вооружения, которое, судя по нанесенным на его меткам, было произведено для турецких вооруженных сил. Об этом сообщает курдский телеканал Furat News.

Турецкое вооружение и амуниция были обнаружены в освобожденном накануне районе Ракки под название Аль-Машлаб. Среди найденных предметов — оружие специального назначения и боеприпасы к нему. Как отметили в связи с находкой в Ракке в командовании SDF, ранее бойцы сил сирийских курдов неоднократно находили у боевиков ИГ* оружие из Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.