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Общество
Захарова рассказала, что Лавров больше не заядлый курильщик

Захарова рассказала, что Лавров больше не заядлый курильщик

12:05  8 Июня 2017
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Захарова рассказала, что Лавров больше не заядлый курильщик
Москва, 8 июня. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава министерства Сергей Лавров давно перестал быть заядлым курильщиком. Эти времена остались в прошлом, подчеркнула она.

Дипломат отметила, что во время многочасовых переговоров Лавров легко переносит отсутствие возможности покурить. «Как он выходит из положения? Сейчас снизил количество сигарет до пары в день», — пояснила она.

По ее словам, это уже скорее традиция, а не необходимость.  «Времена когда его можно было назвать заядлым курильщиком остались в прошлом. Находим другие развлечения», — заключила спикер МИД.

Ярослава Замысловатова
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