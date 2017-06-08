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Киев, 8 июня. Посольство США в Киеве не считает взрыв террористическим актом, сообщают представители организации на официальной странице в Facebook.

В американском представительстве подтвердили, что инцидент произошел 8 июня. В результате никто из персонала не пострадал.

В данный момент посольство США в Киеве работает в обычном режиме. Сотрудники посольства активно сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании данного инцидента. В диппредставительстве не рассматривают произошедшее как террористический акт.

Ранее сообщалось, что на территории посольства США в Шевченковском районе Киева произошел взрыв. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство.