Луганск: таможенники ЛНР решили вопрос очередей на постах

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Луганск, 8 июня. Внутренние таможенные посты Гостаможенного комитета ЛНР ожидает перераспределение нагрузок — предприниматели будут оформляться в том районе, где проходили регистрацию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Такие перемены обусловлены распоряжением Совмина ЛНР об определении и закреплении зон деятельности территориальных органов ГТК ЛНР, то есть таможенных постов. Распоряжение применимо к внутренним постам в Луганске, Стаханове, Свердловске и Антраците», — сообщил заместитель председателя Гостаможенного контроля республики Эдуард Бербец.

По его словам, распоряжение вступит в силу 12 июня. Таким образом органы таможенного контроля намерены решить проблемы очередей на внутренних постах. При этом импортируемые товары подлежат оформлению на любом таможенном посту.

Распоряжение предусматривает исключения для особых групп товаров, например, для медикаметов, медизделий, моторных бензинов, дизельного топлива. Туда же относятся и товары, которые требуют особого хранения относительно температуры, например, продукция в замороженном виде.