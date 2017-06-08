Путин назвал сотрудничество государства, бизнеса и НКО главным двигателем общества

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Москва, 8 июня. Взаимодействие государственных структур, бизнеса и активных граждан является основой развития социальной сферы. Такое заявление сделал в четверг президент России Владимир Путин, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.

«Синергия государства, НКО, бизнес-структур и активных граждан на этом важнейшем направлении — основа успешного развития социальной сферы, а значит, повышения качества жизни людей», — цитирует его пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что приоритетной задачей в данном направлении должно быть совершенствование законодательства и правового регулирования государственно-частного партнерства.