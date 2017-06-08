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Новости Сирии
Алеппо: протурецкие боевики атакуют курдские отряды на севере провинции

Алеппо: протурецкие боевики атакуют курдские отряды на севере провинции

12:04  8 Июня 2017
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Алеппо: протурецкие боевики атакуют курдские отряды на севере провинции

Алеппо, 8 июня. Протурецкая группировка «Свободная сирийская армия» стремится изгнать курдов из северной части провинции Алеппо.

«Свободная сирийская армия», поддерживаемая Турцией, атакует подразделения «Сирийских демократических сил», которые состоят из отрядов курдского ополчения. Источник в САР сообщает, что обе стороны несут тяжелые потери. Турция поддерживает боевиков огнем артиллерии, курды отвечают обстрелами.

Алеппо: протурецкие боевики атакуют курдские отряды на севере провинции

Ранее бронетранспортер ССА пытался прорваться к курдскому Талль Рифаату и был уничтожен огнем СДС. Курды отмечают, что с начала боестолкновений они потеряли 111 человек, есть жертвы среди мирного населения. В ответ СДС убили несколько турецких солдат и более 20 боевиков. Общее число жертв с обеих сторон приближается к 200.

#сирия #алеппо #турция #сса #сдс
Алексей Громов
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