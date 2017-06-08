Интернациональный удар по ИГИЛ: кто помогает сирийской армии на пути к Дейр-эз-Зору

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Сирийская армия, наряду с бойцами «Лива Аль-Кудс», бригадой бывших палестинских беженцев, добровольно вступившей в ряды защитников Сирии, а также при поддержке бойцов афганской шиитской дивизии «Фатемийюн», возобновила наступление в восточной части сельских районов Пальмиры. Удар по террористической группировке «Исламское государство»** (запрещена в РФ) был нанесен вдоль главной дороги, ведущей к городу Ас-Сухна, сообщает информагентство Al-Masdar News.

Отмечается, что с помощью ВКС России сирийские вооруженные силы и их союзники освободили горы Аль-Мустадира, с которых открывается вид на город Арак. Также был взят под контроль ряд газовых месторождений. В планах командования — активизировать свою деятельность в сельской местности Пальмиры в ближайшие дни, чтобы изгнать ИГ* из этой пустынной области.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный обозреватель телеканала «Царьград ТВ», директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) прилагали все возможные усилия не для того, чтобы защищать Ракку, а для того, чтобы не дать создать сирийской армии плацдарм в районе Пальмиры. Но плацдарм был создан, и теперь мы видим плоды этого, отмечает эксперт. При этом совершенно ясно, что дни боевиков, окопавшихся в Дейр-эз-Зоре, сочтены, и террористы сами прекрасно это понимают.

Важная роль в операции по освобождению Дейр-эз-Зора отводится российским советникам. Благодаря работе советников, были блестящие победы: и возвращение Пальмиры, и освобождение Алеппо, отмечает эксперт.

«Стоит отметить очень хорошую работу российских советников, потому что сирийская армия всегда действовала реактивно. То есть, есть проблема, они ее решают и причем наступают очень медленно. С появлением российских советников в сирийской армии ситуация изменилась. И я думаю, что взятие Дейр-эз-Зора — это довольно близкая перспектива», — сообщил Иван Коновалов.

При этом военный эксперт обращает внимание на один важный момент и надеется, что сирийская армия будет его учитывать с помощью наших советников.

«Не надо терять бойцов. То есть мы все равно возьмем Дейр-эз-Зор, но не надо проводить наступательную операцию с большими потерями ради того, чтобы просто сбить террористов с их плацдарма. Я думаю, что сейчас как раз это понимание присутствует», — подчеркнул эксперт.

Как отмечает Иван Коновалов, у террористов сейчас нет иного выхода, кроме захвата Дейр-эз-Зора: они уже понимают, что потеряли Ракку.

«Что остается? У них остается только Дейр-эз-Зор. За него нужно сражаться. Против кого делать главные выпады: естественно, против сирийской армии и против российских ВКС», — обращает внимание эксперт.

Такая ситуация складывается по одной простой причине: как бы американцы ни открещивались от того, что их союзники поддерживают такие же группировки, как ИГ, но это правда, подчеркивает Иван Коновалов.

«Ведь Трамп был недавно в Саудовской Аравии, обнимался там с королем. Мы же все прекрасно знаем, что и Катар, и Саудовская Аравия поддерживают ИГ. Значит, против кого нужно проводить атаки? Не против Ракки, Ракку они сдают, а именно против сирийского правительства и против российских сил, которые поддерживают сирийское правительство, и иранских сил в том числе. Вот здесь они будут сражаться до последнего», — подчеркнул военный эксперт.

Отдельно Иван Коновалов остановился на роли «Лива Аль-Кудс» и «Фатемийюн» в борьбе с ИГ. По словам эксперта, несмотря на малочисленность, эти бригады очень хорошо подготовлены. Они постоянно находятся на линии фронта, сражаются с террористами на передовой — и кроме того, имеют поддержку со стороны Ирана. Учитывая активное участие в этой операции союзнических сил, важно отметить перспективность работы по созданию интернациональных бригад по примеру «Лива Аль-Кудс», которые будут комплектоваться из сочувствующих правительству бойцов из разных стран региона и со всего мира.

«Их немного, но все мы очень ценим помощь иранской стороны. А учитывая то, что у них гибнут даже генералы, сражаясь на сирийском фронте плечом к плечу с солдатами, думаю, что какие-либо другие комментарии здесь излишни», — подытожил Иван Коновалов.

* Организация запрещена на территории РФ.