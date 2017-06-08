Сбежавшие свиньи парализовали движение на скоростной автотрассе в Японии

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Токио, 8 июня. Движение на скоростной платной автотрассе в Японии было блокировано из-за разбежавшихся по дороге свиней. Неожиданную свободу животные обрели в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попал перевозивший их грузовик.

В кузове находились 37 свинок, 19 их них вырвались наружу. Однако добраться до дикой природы им в любом случае не удалось бы: такие трассы в Японии закрыты стенами, которые поглощают шум.

Полиция вынуждена была перекрыть автодорогу на участке примерно 6 километров. Беглянок, которые успели разбрестись вдоль трассы и даже развалиться на отдых, отловили, пишут местные СМИ, никто из животных в результате операции не пострадал.