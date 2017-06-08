\Украина — американская тюрьма: Руслан Коцаба снова обвиняемый. Колонка Максима Равребы

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В понедельник меня насмешила и одновременно ошарашила фотография, опубликованная пользователями социальных сетей. В киевской школе №179 идут съемки фильма. Никогда не догадаетесь, о чем, если не видели эту новость. Американской женской тюрьмы! Типовая, советская школа №179, в Голосеевском районе Киева, где происходили события, описанные в романе Булгакова «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных». Там много зелени, много парков. Среди этой замечательной, еще сохранившейся киевской природы — здание советской школы 1960-х годов постройки.

Когда по приказу Хрущева, ударными темпами стремившегося построить коммунизм к 1980 году, советская гражданская архитектура отказалась от «излишеств». Ради скорости возведения как можно большего количества жилья для людей, промышленных зданий для рабочих мест, инфраструктуры, детских садов и школ для детей, пожертвовали красотой и внешним видом. Серые и красные стены с прорезями окон выглядят совсем не радостно. Но здесь прошло наше детство. Мое. Мы не обращали внимания на фасады. Мы интересовались жизнью, которая бурлила здесь.

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Люди были обеспечены работой, удобствами, досугом, могли планировать свою жизнь, были защищены от кризисов, вели осмысленное существование. Потом великая страна погрузилась на дно, и вместе с ней утонули города, районы, дома, квартиры и люди. Нынешние, кто не жил и не помнит, смотрят на хрущевки, поражаясь их унылости и неприветливости. Вот, даже взяли киевскую школу на роль американской тюрьмы. Женской. Надеюсь, не для порнофильма! Я не знаю, кто на это сподобился, но флаг на фасаде висел американский. И как «писучий» политический эмигрант из Украины, я не мог не провести аналогии, сравнения и аллегории. Вот она — хунта и ее хозяева!

Блатная «ватная» романтика и «колорадская» поэтическая аллегория внезапно подтвердилась реальной и будничной юридической практикой. Очень типичной и далекой от романтики. Руслан Коцаба. Мой товарищ, мужеством которого я (и не только я) восхищался и восхищаюсь, который не побоялся сказать «нет», когда все вокруг сказали «да». Руслан Коцаба, отец двух чудесных девочек, замечательный муж и глава прекрасной украинской семьи, честный (до девственной простоты) журналист. Человек, который провел 524 дня в тюрьме, готовясь провести там еще 5475 дней по обвинению в госизмене. Не сломавшийся, выстоявший, и так далее. Так вот, Руслан Коцаба снова под судом. Причем в традициях тех самых американских «тюремных» фильмов, судебных триллеров, с Коцабы сняли оправдательный приговор, и «орлы Луценко» из генпрокуратуры навесили на него старые обвинения.

В понедельник, 7 июня, высший спецсуд огласил решение по кассационной жалобе прокуратуры на решение Ивано-Франковского апелляционного суда, оправдавшего журналиста Руслана Коцабу. Дело передадут для рассмотрения в область. Это начало нового показательного процесса, который снова может закончиться весьма суровым тюремным сроком. Киевский режим, который непримиримая оппозиция называет «хунтой», явно ничего не забыл и ничему не научился. Он, как баран, бьет рогами в одну и ту же точку, будучи неспособным ни к какой гибкости и дипломатии. Будучи не способным признать собственную незаконность и абсурдность. На этом, собственно, можно было бы и закончить рассказ о новых испытаниях, которые обрушились на украиноязычного украинского националиста, очень нетипичного «ватника» Руслана Коцабу. Если бы не те факты, о которых я хочу написать.

Коцаба снова под судом не случайно. И даже не по причине упорного желания тупой, недалекой, дремучей, преступной «хунты» посадить инакомыслящего человека. Это знак. Знак нового этапа политических, идеологических и русофобских репрессий с целью оказать давление на Россию путем новой волны ксенофобии в отношении инакомыслящих граждан Украины, которых «хунта» взяла в заложники и изощренно издевается над ними. Это новая волна «декоммунизации». Эмигранты и непримиримые привыкли к переименованиям и устали реагировать на очередной акт культурного вандализма, игилизации (ИГИЛ* запрещено в РФ — прим. ФАН) и хунвейбинства. Но вот — проспект Ватутина в Киеве переименован в проспект Шухевича.

Степан Бандера, несмотря на его роль в бандеровской мифологии, все же не воевал лично. Он был союзником Гитлера и агентом абвера. Но всю войну он просидел в лагере, что дало ему возможность избежать денацификации и спокойно проживать после войны в ФРГ. Не исключено, что, как узник концлагеря, он еще и пользовался репутацией «друга» демократической Германии и «врага» нацизма.

Но Шухевич — совсем другое дело. Он агент абвера, он — СС, он — вермахт, он — гестапо, он — каратель, он — нацист. Со всеми упомянутыми нацистскими организациями сотрудничал и даже служил там. Он — военный преступник, убивавший белорусов на территории БССР. Его вина доказана. И его имя теперь носит проспект, названный в честь освободителя Киева, генерала Ватутина, убитого бандеровцами. Это — умышленное глумление.

Ничем, кроме как целенаправленной политикой — тупо вредить и действовать на нервы Русскому миру, я это считать не могу. Это событие сродни новому суду над Коцабой. «Нате!». «Вот вам, москали!». «Мы вам покажем!». Это и есть мотив, как ни смешно. От бессилия, бессильной злобы, неудовлетворенной ненависти, потерянных Крыма и Донбасса, проигранной войны, разрушенной экономики, правового хаоса и беспредела. Это самое и выкрикивали юные (хотя и наемные) бандеровцы из группы С14 под зданием, где судили Коцабу. С14 — это криптослово, означающее — CIЧ, где 14 — средний возраст членов организации. Гитлерюгенд хунтовского разлива. Впрочем, это весьма расчетливые молодые люди. Бесплатно возле судов не манифестируют. Это наемники Авакова и Парасюка.

Я знал это, поэтому был весьма удивлен, что эти управляемые и предсказуемые (на работе) молодые люди — напали на левого политика, моего знакомого и товарища Дениса Жарких. Денис со своими однопартийцами пришел поддержать Коцабу к зданию суда. Это его сознательный выбор. Он знал, что будут «бандерлоги», или, как их еще называют, «бабуины». Знал, что придется выдержать несколько часов направленной, агрессивной (хотя и управляемой) ненависти. Знал, что возможна зеленка, фекалии, «черемуха», прочие материальные выражения этой ненависти. Знал и был готов к потасовке у суда. Это сознательный выбор, заслуживающий понимания и уважения.

Но все пошло не так. «Бабуины» покричали, поругались, пооскорбляли у суда. Даже забрасывали группу поддержки Руслана Коцабы… нет, не фекалиями, и не зеленкой. Мелочью, чем хотели выразить «кремлевским агентам» свое презрение. Все в рамочках принятой в нынешнем Киеве театральности и балаганности. Согласно этим же омерзительным практикам, Руслана Коцабу по окончании суда ждал так называемый «коридор ненависти». Еще одна традиция и жанр фашистского бандеровского балагана. Впрочем, Коцаба не боялся. Его охраняли бойцы спецподразделения полиции.

«Мы ему предложили выйти через другой выход. Но он сказал, что пойдет через центральный. Если он (Коцаба) бесстрашный, то пусть, конечно, идет. Мы этих (бандеровцев) разбросаем, как котят», — сказал встревоженным журналистам командир «спецов».

Тем не менее Руслан решил не доставлять своим врагам радость ненависти. Он покинул здание суда через черный ход. А разнузданные наемники гитлерюгенда С14, не дождавшись объекта, разошлись. Тем более удивительно, что они решили оторваться почему-то на Денисе Жарких. Причем не под зданием суда, а проследив за ним и напав на него далеко от места акции.

Это странно и очень нетипично. В сегодняшней Украине этим бандеровским недобиткам можно все. Их крышует сам Аваков. То есть высшие «фюреры» «хунты». Они ненаказуемы и безнаказанны. Но при условии, что их действия будут имитировать «справедливый, народный гнев». Если идет акция против «сепаров», «ватников» и «колорадов». «Народный гнев» строго ограничен территорией конкретной акции. Потому что он управляем и оплачивается по тарифу и штатному расписанию. Нападать на «ватника» вне локации — нельзя. Без приказа — нельзя. А на Дениса Жарких напали вне локации. Причем Жарких — не Коцаба. Целью был Руслан, а не Денис. Так что нападать не на цель даже не по «пацанским» понятиям. А нападать толпой на одного, предварительно ослепив «черемухой», — еще и неспортивно.

С14 — это киевские пацаны. Плохие, испорченные, продажные, но пацаны. Нравы конечно — уже не те. Но есть фундаментальные понятия. Нападать толпой на одного, на «левого пассажира», слепить спецсредством вместо благородного «махача» один на один, к тому же толпе малолеток напасть на мужика, намного старше — это за рамками любых понятий. И это так и было, причем С14 настолько «потеряли берега», что выложили этот позор для любого «посона» в Интернет. Еще и кичились этим. Не говоря о том, что это, в общем-то — признание для суда. Неопровержимое доказательство преступления. Логике это не поддается. Но я бы предостерег всех оценивать этот абсурд и бред, как абсурд и бред.

Я объясняю это новой волной репрессий, новой кампанией шантажа России. В которой граждане Украины, кто не принимает «хунту», используются как заложники. Это конкретный ответ на 1 и 9 мая конкретному человеку. Что объясняет поведение бандитов Авакова в отношении лично Дениса Жарких. Денис принадлежит к левой партии, он активист этой партии. Его партия проводила громкие акции и 1 и 9 мая. Причем 1 мая партийцы, среди которых был Денис Жарких, пришли в самый центр майдана с красными флагами, на которых был символ СССР. Серп и молот. 9 мая хотели сделать то же самое, но их заставили убрать флаги. Денис был участником обеих акций, о чем сообщал в социальных сетях. Значит, Жарких был целью, хотя и не по делу Коцабы, а за другое.

Так что этот фокус я для себя разоблачил. На Дениса Жарких напали неслучайно. Это не превышение полномочий, и не хулиганство-мальчишество наемного гитлерюгенда Авакова. Это приказ самого Авакова. Наказать конкретного человека. Это недоказуемо в суде. Аваков безнаказан. Он обязательно будет наказан тем полевым трибуналом, в руки которого он попадет. С самым предсказуемым приговором. Но это пока что мои влажные фантазии и хотелки. Это в неопределенном будущем. А вот суд над Русланом Коцабой и нападение на Дениса Жарких — это суровая реальность, которую нельзя игнорировать.

Впрочем, есть и хорошие новости. Как бы ни было неприятно видеть то, что творится на Украине. Как бы ни мучился каждый от бессилия. Но все же эти негодяи добавили незабываемые картины в музей негативного имиджа Украины под властью «хунты».

Не нам. Не Москве. Западу. Западным партнерам «хунты», которые, надо сказать, давно избавились от иллюзий в отношении подопечных. Очень давно. Новый суд над Коцабой — прямой вызов западным партнерам. И не исключено — шантаж.

Потому что западные партнеры давно выразили свое отношение к делу Коцабы. «Либо вы отпускаете Коцабу, либо можете сюда больше не приезжать». Это сказала еще во время первого суда глава ПАСЕ Федерика Могерини. И жалоба в ПАСЕ за нападение на Дениса Жарких добавилась к общей негативной картине.

Есть еще хорошие новости. Переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича перешло черту и переполнило чашу. Нет, не врагов киевского режима. Его сторонников. И еще недавно яростные фурии и гарпии, пропагандисты «революции достоинства» одесситка Ирина Медушевская и издатель Дмитрий Гордон, не выбирая выражений, уже клянут режим за нацизм и антисемитизм и уходят в оппозицию. А ведь таких людей было гораздо больше. Самое положительное то, что в день переименования проспекта Ватутина в оппозицию ушли тысячи. И это самая хорошая новость.

* Организация запрещена на территории РФ.