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Общество
Экс-главбух «Седьмой студии» признала вину в растрате

Экс-главбух «Седьмой студии» признала вину в растрате

11:59  8 Июня 2017  /обновлено: 12:13  08 Июня 2017
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Экс-главбух «Седьмой студии» признала вину в растрате

Москва, 8 июня. Московский городской суд признал законным арест бывшего главного бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нины Масляевой.

«Решение Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — констатировала судья.

Нахождение Масляевой под стражей, согласно решению суда, продлится до 19 июля. Подозреваемая в хищении бюджетных средств уже дала признательные показания и заключила досудебное соглашение со следователями. 

В конце мая сообщалось, что Масляева и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин задержаны по делу о хищении, в рамках которого в «Гоголь-центре» прошли обыски.

 

 

Катерина Тимошенская
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