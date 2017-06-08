ФАС сочла приемлемыми цены на еду в аэропорту «Пулково»

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Санкт-Петербург, 8 июня. ФАС провела проверку по обращению жителя Ейска, который заявил, что цены на питание в аэропорту «Пулково» завышены. Проверка показала, что это не так.

Житель Ейска, летевший из «Пулково» в Ростов-на-Дону, пожаловался в ФАС, что за легкий перекус — двух сырников со сметаной и чаем — ему пришлось заплатить 455 рублей в ресторане Kamchatka, расположенном на территории аэропорта.

Петербургское управление ФАС провело внеплановую проверку ценообразования в заведениях общепита на территории аэропорта. Нарушений выявлено не было, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Антимонопольщики проверили все 12 баров, кафе и ресторанов на территории аэропорта и нарушений не выявили. Кроме того, как отметили в УФАС, в соседнем заведении можно было купить те же самые сырники за 150 рублей.