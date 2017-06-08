Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
ФАС сочла приемлемыми цены на еду в аэропорту «Пулково»

ФАС сочла приемлемыми цены на еду в аэропорту «Пулково»

12:13  8 Июня 2017
152

ФАС сочла приемлемыми цены на еду в аэропорту «Пулково»

Санкт-Петербург, 8 июня. ФАС провела проверку по обращению жителя Ейска, который заявил, что цены на питание в аэропорту «Пулково» завышены. Проверка показала, что это не так. 

Житель Ейска, летевший из «Пулково» в Ростов-на-Дону, пожаловался в ФАС, что за легкий перекус — двух сырников со сметаной и чаем — ему пришлось заплатить 455 рублей в ресторане Kamchatka, расположенном на территории аэропорта. 

Петербургское управление ФАС провело внеплановую проверку ценообразования в заведениях общепита на территории аэропорта. Нарушений выявлено не было, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге»

Антимонопольщики проверили все 12 баров, кафе и ресторанов на территории аэропорта и нарушений не выявили. Кроме того, как отметили в УФАС, в соседнем заведении можно было купить те же самые сырники за 150 рублей. 

#петербург #пулково #фас
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть