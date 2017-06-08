«Генерал Ватутин» встанет на ремонт в ростовском порту

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Ростов-на-Дону, 8 июня. Проданный недавно московской компании пассажирских перевозок украинский теплоход «Генерал Ватутин» прибыл в Ростов-на-Дону для прохождения ремонта. В настоящее время судно проходит таможенный контроль на одном из причалов ростовского порта.

«В порт Ростова-на-Дону прибывает пассажирский теплоход «Генерал Ватутин», под флагом Белиза, приобретенный у украинского судовладельца московской пассажирской компанией. После проведения таможенной очистки на 13-м причале ростовского судно проследует на ремонт в аксайский ССРЗ «Мидель», — сообщили «Свободной прессе» в пресс-службе ростовского порта.

Напомним, принадлежавший украинской компании пассажирский теплоход класса «река-море» «Генерал Ватутин» привлек большое внимание, «внезапно» направившись в порт Ростова-на-Дону. Предполагали даже, что моряки решили сбежать из Украины в РФ, однако реальность оказалась куда более прозаичной — теплоход был куплен российской компанией.