Хомс: сирийские саперы разминируют освобожденные районы города

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Хомс, 8 июня. Сирийские саперы, прошедшие обучение у российских военных специалистов, ведут разминирование в жилых кварталах Хомса.

Первые сирийские выпускники Международного центра по разминированию ВС Российской Федерации приступили к разминированию районов, ранее освобожденных от боевиков. В частности это касается квартала Аль-Ваер, который долго удерживали террористы.

После достижения договоренности с командованием ВС САР боевики были эвакуированы в провинцию Идлиб. Агентство «Аль-Масдар» сообщает, что обезвреженные мины были доставлены на безлюдные окраины города и уничтожены.