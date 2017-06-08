Стали известны подробности задержания обвиняемого в массовом убийстве под Тверью

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Тверь, 8 июня. Участковый Александр Котенков рассказал, как происходило задержание москвича Сергея Егорова, которого обвиняют в убийстве девяти человек под Тверью.

Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы в 2.50. Источники сообщили, что неизвестные стреляют из оружия. Участковый приехал на место инцидента через 10 минут и стал ждать сотрудников ГАИ.

«Увидели, что мужчина на веранде таскает предметы, — цитирует Котенкова RT. — Мы спрятались за машину, начали наблюдать. Увидели, что мужчина таскает труп. Подумали, что надо действовать, пока не поздно».

По словам участкового, задержанный был выпившим, но не в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Росгвардия ужесточит контроль за хранением оружия после трагедии под Тверью.