Подросток погиб на опоре ЛЭП в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 8 июня. Мощный удар током получил 17-летний житель Морозовска в Ростовской области. От полученных травм он скончался на месте, а следователи по факту его гибели проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне вечером несовершеннолетний залез на опору линии электропередач. В какой-то момент он получил мощный удар электричеством. Травмы были слишком серьезными, подросток погиб на месте.

Сейчас выясняются причины, по которым несовершеннолетний решил покорить ЛЭП. Также назначена экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.