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Новости Сирии
Сирия: МИД РФ подтвердил перенос переговоров в Астане

Сирия: МИД РФ подтвердил перенос переговоров в Астане

11:35  8 Июня 2017  /обновлено: 11:50  08 Июня 2017
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МИД РФ прокомментировал перенос переговоров по Сирии в Астане

Владивосток, 8 июня. Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о переносе межсирийских переговоров в Астане.

«Дата проведения очередного раунда переговоров в Астане сейчас прорабатывается, как только будут согласованы конкретные даты и сроки проведения, формат участников мы сможем их вам подтвердить», — заявила дипломат на брифинге в Москве.

Ранее о перенос переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, запланированных на 12—13 июня в Астане, сообщила официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков, уточнив, что страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — продолжат рабочие встречи на экспертном уровне.

 

Ярослава Замысловатова
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