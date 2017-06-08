Сирия: МИД РФ подтвердил перенос переговоров в Астане

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Владивосток, 8 июня. Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о переносе межсирийских переговоров в Астане.

«Дата проведения очередного раунда переговоров в Астане сейчас прорабатывается, как только будут согласованы конкретные даты и сроки проведения, формат участников мы сможем их вам подтвердить», — заявила дипломат на брифинге в Москве.

Ранее о перенос переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, запланированных на 12—13 июня в Астане, сообщила официальный представитель МИД Казахстана Ануар Жайнаков, уточнив, что страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — продолжат рабочие встречи на экспертном уровне.