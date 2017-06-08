Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
«Нафтогаз» выдвинул условия переговоров с «Газпромом»

«Нафтогаз» выдвинул условия переговоров с «Газпромом»

14:43  8 Июня 2017
141

«Нафтогаз» выдвинул условия переговоров с «Газпромом»

Киев, 8 июня. Представители украинской компании «Нафтогаз» готовы встретиться с делегацией российского «Газпрома» исключительно на территории стран, входящих в Евросоюз. Москва как место проведения переговоров неприемлема. Такой ответ получили в России. 

«Переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможны в Москве. «Нафтогаз» остается открытым для обсуждений с «Газпромом» в Брюсселе или другом городе Евросоюза», — говорится в сообщении.

Ранее российская сторона заявила о готовности к проведению переговоров о поставках голубого топлива после 2019 года. Заместитель правления «Газпрома» Александр Медведев пригласил коллег из Украины посетить Россию.

«Нафтогаз» выдвинул условия переговоров с «Газпромом»

В ответном письме подчеркивается, что Москва с 2014 года является неподходящей для этого площадкой. 

 


 

#медведев
Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть