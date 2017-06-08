Должностные лица ответят за гибель 8-летней девочки на качелях в Подмосковье

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Москва, 8 июня. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после смерти девочки на детской площадке в Подмосковье, сообщает пресс-служба СК РФ.

Трагедия произошла 20 мая. Девочка каталась на качелях на детской площадке, расположенной на улице Советской села Старая Ситня Ступинского района. По версии следствия, девочка упала с качелей, после чего получила удар по голове возвращающимся по инерции сиденьем качелей. Малышка скончалась на месте.

Следствие считает, что должностные лица администрации района ПТО ЖКХ не выполнили свои обязательства по техобслуживанию и эксплуатации качелей, нарушив, таким образом, нормы ГОСТ о запрете жестких элементов подвеса.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.