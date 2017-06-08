Полиция выловила в Петербурге двух нарушителей запрета на ношение оружия

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Санкт-Петербург, 8 июня. Два нарушения запрета на ношение оружия было выявлено в Петербурге в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в Росгвардии.

В обоих случаях оружие было зарегистрировано на лиц их переносивших. Первый был выявлен в аэропорту «Пулково» у мужчины, прилетевшего в Петербург 1 июня, то есть в день вступления в силу указа президента. Поскольку мужчина был из региона, на который не распространялся указ о запрете ношения оружия в период футбольного турнира, и не знал о существующих ограничениях, его оружие просто было изъято на хранение.

Второй случай произошел в среду. Полиция задержала 28-летнего петербуржца, который при себе имел травматический пистолет. Оружие и патроны к нему были изъяты.

Напомним, что указ президента России «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» вышел 9 мая. Он распространяется на четыре региона: Петербург, Москву, Казань и Сочи.