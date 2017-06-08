Сирия: SDF обвинили САА в нападении на западе провинции Ракка

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Ракка, 8 июня. Проамериканская оппозиционная группировка обвинила Сирийскую арабскую армию в нападении к западу от Ракки.

Информационное агентство ANF сообщило, что к югу от города Маскана, недавно освобожденного САА от террористов, правительственные войска Сирии обстреляли «Сирийские демократические силы», другие новостные агентства не подтвердили данные сведения. Оппозиционная группировка SDF поддерживается международной коалицией во главе с США, получает оружие от западных стран и ведет штурм города Ракка.

Источник отметил, что при атаке применялось стрелковое вооружение и артиллерия. Данных о потерях со стороны оппозиции нет.