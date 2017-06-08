Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия: SDF обвинили САА в нападении на западе провинции Ракка

Сирия: SDF обвинили САА в нападении на западе провинции Ракка

11:33  8 Июня 2017
582

Сирия: SDF обвинили САА в нападении на западе провинции Ракка

Ракка, 8 июня. Проамериканская оппозиционная группировка обвинила Сирийскую арабскую армию в нападении к западу от Ракки.

Информационное агентство ANF сообщило, что к югу от города Маскана, недавно освобожденного САА от террористов, правительственные войска Сирии обстреляли «Сирийские демократические силы», другие новостные агентства не подтвердили данные сведения. Оппозиционная группировка SDF поддерживается международной коалицией во главе с США, получает оружие от западных стран и ведет штурм города Ракка.

Сирия: SDF обвинили САА в нападении на западе провинции Ракка

Источник отметил, что при атаке применялось стрелковое вооружение и артиллерия. Данных о потерях со стороны оппозиции нет.

#сирия #саа #ракка #сдс
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть