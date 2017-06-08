Белорусские пограничники рассказали о задержании бойца ММА Мурада Амриева

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Минск, 8 июня. В Белоруссии подтвердили задержание российского спортсмена Мурада Амриева, находившегося в международном розыске, заявил официальный представитель белорусского пограничного комитета Антон Бычковский.

Ранее сообщалось, что бойца ММА Амриева задержали в белорусском Добруше. По словам Бычковского, 7 июня в пункте пропуска Веселовка на участке Гомельской погрангруппы при оформлении на выезд автомобиля марки Toyota был выявлен россиянин, находящийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа»). Им оказался Мурад Амриев.

Как сообщает РИА Новости, гражданин РФ был передан сотрудникам Добрушского отдела внутренних дел для дальнейшего разбирательства по делу.