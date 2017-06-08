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Общество
Синоптики пообещали петербуржцам три дождливых дня и грозы

Синоптики пообещали петербуржцам три дождливых дня и грозы

11:25  8 Июня 2017
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Синоптики пообещали петербуржцам три дождливых дня и грозы

Санкт-Петербург, 8 июня. Синоптики предупреждают жителей Санкт-Петербурга о трех дождливых днях — с четверга по субботу. По прогнозам метеорологов, погода испортится уже сегодня вечером.

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» утверждают, что в четверг вечером начнется небольшой дождь, при этом воздух в Северной столице прогреется до 22 градусов тепла. В пятницу, вероятнее всего, похолодает на несколько градусов. Также ожидаются ливни и грозы в разных районах города. В субботу погода вновь будет дождливой, хоть и теплой — синоптики прогнозируют 21 градус тепла.

Синоптики пообещали петербуржцам три дождливых дня и грозы

Добавим, тем временем на Урале из-за холодной погоды тысячи человек похватили вирус. Только в Екатеринбурге резко возросло число заболевших гриппом и ОРВИ, передает URA.RU.

Алексей Громов
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