Главарь ИГИЛ из Косово уничтожен авиаударом в Сирии

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 8 июня. СМИ в Косово распространили информацию об уничтожении главаря террористов «Исламского государства»* Лавдрима Мухаджери в Сирии. Мухаджери, прославившийся после появления пропагандистского ролика ИГИЛ* (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) с его участием, был уничтожен в ходе авиаудара, нанесенного американским боевым беспилотником.

Одновременно с этой новостью стало известно об уничтожении другого боевика ИГИЛ из Косово, Билал Хакифи, при авиаударе.

Как сообщает Gazeta Express, с 2014 года в Косово были арестованы около 100 человек по обвинениям в активном участии и содействии террористической деятельности ИГИЛ. По оценкам косовских властей, к исламским террористам из ИГ* и «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) присоединились около 300 косоваров.

* Организация запрещена на территории РФ.