ООН сообщила о 80 убитых мирных жителях после авиаудара коалиции по Мосулу

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Нью-Йорк, 8 июня. От 50 до 80 мирных жителей были убиты в результате авиаудара сил коалиции в квартале Аль-Занджили в западном Мосуле 31 мая, заявляет ведомство ООН по правам человека, сообщает Reuters.

Кроме того, ведомство со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщает о том, что сотни мирных граждан были убиты террористами запрещенного в России ИГ*, когда те бежали из города. С 26 мая был убит 231 мирный житель, в том числе 204 человека — в течение трех дней на прошлой неделе.

* Организация запрещена на территории РФ.