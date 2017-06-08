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Весь мир
ООН сообщила о 80 убитых мирных жителях после авиаудара коалиции по Мосулу

ООН сообщила о 80 убитых мирных жителях после авиаудара коалиции по Мосулу

11:18  8 Июня 2017  /обновлено: 11:30  08 Июня 2017
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ООН сообщила о 80 убитых мирных жителях после авиаудара коалиции по Мосулу

Нью-Йорк, 8 июня. От 50 до 80 мирных жителей были убиты в результате авиаудара сил коалиции в квартале Аль-Занджили в западном Мосуле 31 мая, заявляет ведомство ООН по правам человека, сообщает Reuters.

Кроме того, ведомство со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщает о том, что сотни мирных граждан были убиты террористами запрещенного в России ИГ*, когда те бежали из города. С 26 мая был убит 231 мирный житель, в том числе 204 человека — в течение трех дней на прошлой неделе. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#оон #мосул
Владимир Багров
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