Сирия над пропастью: как США хотят перекроить Ближний Восток 

В Избранное

Скопировать

Обстановка на территории Сирийской Арабской Республики (САР) все более накаляется: боевая авиация международной коалиции во главе с США наносит удары по проправительственным силам, те обещают ответить, мирные жители гибнут в результате штурма Ракки. В Сирии возникла реальная угроза крупномасштабного столкновения союзников Асада с силами коалиции и раздела страны.

Какие вызовы встали сегодня перед официальным Дамаском? На этом вопрос корреспондента Федерального агентства новостей отвечал военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

«Операция по освобождению Ракки со стороны международной коалиции подходит к своей заключительной стадии, город окружен с трех сторон за исключением южного направления. По этому направлению участились вылазки боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), которые хотят покинуть находящуюся под обстрелами со стороны американской и британской артиллерии Ракку. Массированные обстрелы города привели к тому, что гражданское население Ракки находится в паническом состоянии, ведь игиловцы не выпускают их из города, а коалиция наносит постоянные ракетные удары», — пояснил эксперт.

Эксперт заметил, что, судя по действиям международной коалиции, можно предполагать, что им важнее не разгром боевиков из ИГ*, а символичное завоевание Ракки, — и не так важно, будут ли боевики разоружены или уничтожены, или они просто покинут город. Появлялась даже информация о том, что была заключена некая сделка между «Демократическими силами Сирии» (курдские формирования) и ИГИЛ*, чтобы последние могли покинуть город в южном направлении. То есть коалиция не задумывается о последствиях того, что они выпускают боевиков в пустыню и тем самым увеличивают возможные сроки окончательного разгрома боевиков, давая им шанс перегруппироваться и перенести штаб из Ракки в другой регион.

«Россия, не признавая никаких переговоров и сговоров с игиловцами, наносит авиаудары по колоннам боевиков ИГИЛ, которые пытаются прорваться из Ракки в сторону сирийской Пальмиры. Россия таким образом показывает, что не будет перечеркивать многие достигнутые промежуточные победы только ради того, чтобы международная коалиция захватила Ракку. Стремления коалиции, во что бы то ни стало завоевать Ракку, можно сравнить с тем, если бы русские войска в 1945 году попросили бы немцев во главе с Гитлером выйти из Берлина, чтобы его было легче взять для пропагандистских задач. Но тогда такого не случилось, была достигнута полная победа и капитуляция. Сегодня в Сирии международная коалиция показывает, что ей нужна лишь победа ради шума в мировых СМИ, а не ради реальной победы над «Исламским государством»*. Выход боевиков из Ракки и их закрепление в пустыне или в горах, или уход в Ирак повлечет за собой усложнение борьбы с террористами, и сделают эту войну практически бесконечной», — считает Валяев.

Но, отметил эксперт, перед возможным уходом в пустыню, которое будет приравнено к промежуточному поражению «Исламского государства», боевики попытаются взять под свой контроль какой-нибудь крупный город. Им может стать либо Пальмира, атаки на которую они не прекращают. Также они попытаются полностью захватить Дейр эз-Зор, часть которого удерживает сирийская армия уже больше трех лет. В любом случае, эти направления — это головная боль правительственных войск и России, а не международной коалиции и США, поэтому последних не беспокоят последствия их действий в Ракке.

«Американцы при обстреле Ракки вновь показывают, что готовы применять двойные стандарты на войне в Сирии. То по недоказанному обвинению в применении химического оружия против гражданского населения они бомбят вооруженные силы Сирии, которые ведут борьбу против ИГИЛ. То после обстрела Ракки, при котором погибает мирное население, американцы спокойно заявляют, что без жертв среди гражданского населения обойтись невозможно. Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура делает все более четкие заявления, что прийти к перемирию в Сирии можно только при участии России. Американцы же скорее игнорируют переговорный процесс, понимая, что он поставит их работу в какие-то рамки, которые им сейчас совсем не нужны, так как они будут мешать претворению в жизнь планов по децентрализации Сирии, которая является, по сути, планом по развалу этого государства по ливийскому сценарию», — уверен Валяев.

По мнению эксперта, в итоге на данный момент существует две коалиции по борьбе с ИГИЛ и освобождению Сирии. С одной стороны — это Сирия, Россия, Ирак, Турция и Иран, которые поддерживают единство САР. С другой стороны находятся США, Израиль, Иордания, Саудовская Аравия, курды, сирийская оппозиция, которые хотят развала Сирии. Штаты стремятся к созданию Курдистана, так как это отвечает их сиюминутным тактическим целям, а также хотят разорвать связь Сирии с Ираном.



«Москва с союзниками стремится, как сказал Владимир Путин, сохранить государственность и на базе решения этой фундаментальной проблемы двигаться дальше в сторону урегулирования политическими средствами сирийской проблемы. Вашингтон хочет поступать, как привык — разваливая государственность, дробить страну на регионы, которыми можно управлять с помощью сателлитов и союзников. Ради ослабления позиций Башара Асада, американцы вновь нанесли удары по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге Сирии. Такие действия ведут к укреплению террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ, — Прим. ФАН). Американцы заявили, что действия правительственных войск, ведущих борьбу с террористами, якобы угрожают силам коалиции. МИД Сирии в свою очередь сообщило, что коалиция сама таким образом занимается терроризмом и нарушает международное право, устав ООН и резолюции Совбеза, подтверждающие суверенитет Сирии», — рассказал Валяев.



Эксперт отметил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта в Сирии будет продолжен и без активного участия США. Формат переговоров в Астане, в отличие от Женевы, показал реальные результаты своей работы. В Астане были достигнуты договоренности по мониторингу режима прекращения боевых действий, произошло подписание меморандума о создании зон деэскалации. Это повлияло на ход событий, так как военно-политическая ситуация в некоторых западных и южных провинциях Сирии получила положительную динамику.



«На фоне того, как международная коалиция ведет борьбу за Ракку, правительственные силы при поддержке России отбивают атаки боевиков на Пальмиру, а также наносят массированные удары по позициям террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Его освобождение и зачистка на данный момент является одним из наиболее важных направлений по борьбе с ИГИЛ», — добавил Евгений Валяев.

* Организация запрещена на территории РФ.