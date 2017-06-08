Названа сумма ущерба, причиненного ураганом в Москве

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Москва, 8 июня. Прошедший в Москве ураган нанес городу ущерб в размере 25 миллионов рублей, заявили представители страховой компании «Росгосстрах».

По данным компании, после урагана было подано 450 заявлений от страхователей. Общая сумма ущерба достигает 25 миллионов рублей, из которых 19 миллионов — ущерб домам и имуществу москвичей, еще 6 миллионов — ущерб водителей с полисами добровольного страхования каско.

Ранее сообщалось, что уральские следователи ищут виновных в ампутации обеих ног пострадавшего во время урагана мужчины. Как отмечалось, на жителя Верхней Салды рухнул тополь, не выдержавший силы ветра.