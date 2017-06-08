Захарова воззвала к совести журналистов из США, распространивших фейки об Алеппо

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Владивосток, 8 июня. Спикер МИД РФ Мария Захарова призвала журналистку Кристиану Аманпур собраться с духом и сделать правдивое интервью с семьей ребенка из Алеппо, чьи фейковые фото распространяли американские СМИ, окрестив его «символом страдания» в Сирии.

Она напомнила, как журналистка CNN Кристиана Аманпур принесла снимки якобы обезглавленного ребенка на интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Тогда она достала эти фото и поинтересовалась, что российский министр может сказать семье ребенка.

После интервью прошло полгода и теперь, как подчеркнула Захарова, стало известно, что это была за история. «Мы смогли увидеть, отцу есть много что рассказать госпоже Аманпур и другим»правозащитникам», которые на крови ребенка выстраивали свои политологические концепции», — заявила она, подчеркнув, что западные СМИ, публикующие эти фото, ставшего играют в игры, навязываемые им террористами. Семья мальчика отказалась выступать с лживыми обвинениями и теперь получает угрозы расправы. «Сторонники радикальной оппозиции называют мальчика неверным и заслуживающим смерти», — сообщила дипломат.

«Коль скоро Аманпур начала историю в публичном пространстве, может быть у нее хватит мужества и человеческой совести и ее завершить? Поехать в Алеппо и сделать по настоящему честное интервью, о том, как американские СМИ много лет манипулируют сирийским народом», — предложила Захарова.

Напомним, 17 августа минувшего дома западные издания сообщали, что по Восточному Алеппо якобы нанесен авиаудар сирийскими или российскими войсками. Минобороны России эти данные опровергло. Несмотря на это, ряд мировых СМИ использовали фотографию мальчика Омрана, как символа страдания сирийского народа от жестокости режима Дамаска.