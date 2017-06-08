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Политика
Власти Сирии могут распространить практику локальных перемирий в южном Дамаске

Власти Сирии могут распространить практику локальных перемирий в южном Дамаске

11:13  8 Июня 2017
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Власти Сирии могут распространить практику локальных перемирий в южном Дамаске

Владивосток, 8 июня. Правительство Сирии планирует распространить практику заключения локальных перемирий на южные районы Дамаска. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сирийское руководство намерено и дальше продолжать курс на локальные замирения. На очереди южные кварталы Дамаска», — отметила она.

#захарова
Алексей Громов
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