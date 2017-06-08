Захарова рассказала, как РФ ответит США на прекращение иммунитета собственности

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Владивосток, 8 июня. Москва готовит зеркальный ответ Вашингтону, если тот не возобновит дипломатический иммунитет российской собственности в США, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова рассказала об ответных мерах на действия Вашингтона, отменившего дипломатический иммунитет российской собственности.

«Если Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, российский ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным», — заявила она в ходе брифинга.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что посольство США в Москве уже получило соответствующее предупреждение.