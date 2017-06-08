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Пассажиры в аэропорту Дубая смогут предъявлять смартфоны вместо паспортов

Пассажиры в аэропорту Дубая смогут предъявлять смартфоны вместо паспортов

11:11  8 Июня 2017
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Пассажиры в аэропорту Дубая смогут предъявлять смартфоны вместо паспортов

Дубай, 8 июня. В аэропорту Дубая жителям ОАЭ станет доступна новая услуга, которая, по оценкам экспертов, поможет сократить время нахождения в очереди перед вылетом.

Проходя через контроль, достаточно будет предъявить вместо привычного всем паспорта свой смартфон, на котором установлено мобильное приложение Smart UAE Wallet. Оно будет хранить в себе все необходимые данные о человеке и информацию о посадочном талоне, а специальное устройство, установленное в терминале, будет автоматически считывать их, пишет Newinform.

Пассажиры в аэропорту Дубая смогут предъявлять смартфоны вместо паспортов

Специалисты подсчитали, что при помощи нововведения каждый пассажир сможет сэкономить до 12 секунд при прохождении контроля, что существенно отразится на скорости движения всей очереди. 

Кира Мирова
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