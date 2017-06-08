Пассажиры в аэропорту Дубая смогут предъявлять смартфоны вместо паспортов

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Дубай, 8 июня. В аэропорту Дубая жителям ОАЭ станет доступна новая услуга, которая, по оценкам экспертов, поможет сократить время нахождения в очереди перед вылетом.

Проходя через контроль, достаточно будет предъявить вместо привычного всем паспорта свой смартфон, на котором установлено мобильное приложение Smart UAE Wallet. Оно будет хранить в себе все необходимые данные о человеке и информацию о посадочном талоне, а специальное устройство, установленное в терминале, будет автоматически считывать их, пишет Newinform.

Специалисты подсчитали, что при помощи нововведения каждый пассажир сможет сэкономить до 12 секунд при прохождении контроля, что существенно отразится на скорости движения всей очереди.