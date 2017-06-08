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Происшествия
Труп с куском арматуры в левом глазу нашли на заводе в Наро-Фоминске

Труп с куском арматуры в левом глазу нашли на заводе в Наро-Фоминске

11:11  8 Июня 2017
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Труп с куском арматуры в левом глазу нашли на заводе в Наро-Фоминске

Наро-Фоминск, 8 июня. Труп 64-летнего сторожа предприятия «Наро-Фоминский водоканал» обнаружили на территории бывшего комбината по производству шелковых тканей. В левом глазу у покойного был кусок арматуры.

Тело мужчины нашли утром в среду, 7 июня. В ходе осмотра трупа стражи правопорядка выяснили, что смерть наступила день назад. В данный момент тело находится в морге для последующего установления причины кончины пожилого мужчины.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения трупа сторожа. Как стало известно телеканалу «360», возле тела покойного лежали его личные вещи — удочка и сумка.

#труп #наро-фоминск
Дима Оленин
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