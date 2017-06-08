Восхищенный талантами Бузовой Зверев готов записать с ней новый хит

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Москва, 8 июня. Эпатажный стилист Сергей Зверев хочет записать следующую песню в дуэте с бывшей участницей «Дома-2» и начинающей певицей Ольгой Бузовой.

Зверев, который тоже пробовал свои силы на музыкальном поприще, поддержал Бузову и заявил, что в ее творчестве ничего плохого не видит. Также стилист выразил готовность спеть с телеведущей дуэтом. Более того, Зверев отметил высокий интеллект и доброту исполнительницы.

Как передает «Политэксперт», за плечами у телеведущей шесть песен, которые пользуются популярностью в основном среди ее подписчиков.

Ранее стало известно, что Бузова станет участницей праздничного концерта на Дворцовой площади Петербурга в День России. Какие песни она исполнит, остается тайной.