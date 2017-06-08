Названы самые популярные автомобили у россиян в 2017 году

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Москва, 8 июня. Эксперты популярного портала Avito выяснили, какие марки автомобилей наиболее популярны среди россиян. В целом, интерес автолюбителей к отечественным моделям сократился на 1,18%, средняя цена выросла на 14 тысяч рублей.

Тем не менее, в начале 2017 года наиболее популярными у россиян были автомобили отечественного производства. На них пришлось больше трети спроса. Больше всего российские авто покупали в Омске (42,80%), Волгограде (40,85%), а также в Самаре (40,82%).

На втором месте оказались машины японского производства. Их доля составляет 17,86%. Как отмечают эксперты, в отдельных городах спрос на иномарки из Японии был значительно выше интереса к производителям из других стран. Так, в Новосибирске почти половина запросов (49,56%) приходится именно на японские модели. Кроме того, эти авто очень популярны в Красноярске (46,82%).