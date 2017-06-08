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Общество
Путин дал задание участникам Форума социальных инноваций регионов

Путин дал задание участникам Форума социальных инноваций регионов

14:00  8 Июня 2017
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Путин дал задание участникам Форума социальных инноваций регионов

Красногорск, 8 июня. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам Форума социальных инноваций регионов выразил надежду на то, что они смогут предложить эффективные модели, снимающие барьеры в социальной работе. 

Путин отметил, что форум уже состоялся как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга проблем, связанных в формированием социальной политики государства, модернизации социальной инфраструктуры и т.д. 

Президент подчеркнул, что большое внимание на Форуме уделяется вопросам совершенствования законодательства и регулирования государственно-частного партнерства. 

«Рассчитываю, что в ходе серьезных содержательных дискуссий будут предложены эффективные модели, снимающие барьеры в социальной работе», — говорится в приветствии. 

#путин
Владимир Багров
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