Путин дал задание участникам Форума социальных инноваций регионов

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Красногорск, 8 июня. Президент России Владимир Путин в обращении к участникам Форума социальных инноваций регионов выразил надежду на то, что они смогут предложить эффективные модели, снимающие барьеры в социальной работе.

Путин отметил, что форум уже состоялся как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга проблем, связанных в формированием социальной политики государства, модернизации социальной инфраструктуры и т.д.

Президент подчеркнул, что большое внимание на Форуме уделяется вопросам совершенствования законодательства и регулирования государственно-частного партнерства.