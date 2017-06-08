МИД РФ: Удары коалиции за месяц убили свыше 200 жителей Ракки и окрестностей

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Дамаск, 8 июня. Жизни более 200 мирных жителей Ракки и окрестных населенных пунктов унесли авиаудары ВВС международной коалиции США за месяц. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила об ударе коалиции по Ракке в начале июня, когда жертвами бомбежки стали 43 человека. Самолеты атаковали шестиэтажное здание, в котором укрывались беженцы. В основном погибли женщины и дети.

«Всего за месяц от авиации коалиции в Ракке и окрестностях погибло свыше 200 человек. Такие действия недопустимы», — подчеркнула дипломат.