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Новости Сирии
МИД РФ: Удары коалиции за месяц убили свыше 200 жителей Ракки и окрестностей

МИД РФ: Удары коалиции за месяц убили свыше 200 жителей Ракки и окрестностей

10:56  8 Июня 2017
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МИД РФ: Удары коалиции за месяц убили свыше 200 жителей Ракки и окрестностей

Дамаск, 8 июня. Жизни более 200 мирных жителей Ракки и окрестных населенных пунктов унесли авиаудары ВВС международной коалиции США за месяц. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила об ударе коалиции по Ракке в начале июня, когда жертвами бомбежки стали 43 человека. Самолеты атаковали шестиэтажное здание, в котором укрывались беженцы. В основном погибли женщины и дети.

«Всего за месяц от авиации коалиции в Ракке и окрестностях погибло свыше 200 человек. Такие действия недопустимы», — подчеркнула дипломат.

Ярослава Замысловатова
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