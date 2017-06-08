Педофил надругался над двумя школьниками в заброшенном здании в Подмосковье

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Москва, 8 июня. В Подмосковье полиция полиция сумела в краткие сроки сумела задержать 41-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя школьниками, после того как в полицию города Пушкино обратились матери детей.

Как сообщили в правоохранительные органы заявительницы, преступление произошло днем 6 июня. Злоумышленник заманил учащихся 7 и 8 классов в заброшенное здание, расположенное на Трудовой улице в Пушкино, после чего надругался над ними. На следующие сутки педофил был задержан, сообщает «360° Подмосковье».

Как оказалось, предполагаемый насильник ранее уже был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по городу Пушкино возбудили уголовное дело по той же статье в отношении подозреваемого.