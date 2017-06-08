Безумный педофил в Чувашии развратил трехлетнюю племянницу, пока ее мать спала

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Чебоксары, 8 июня. Следователи Канашского района республики Чувашия задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении малолетней племянницы. По версии следствия, преступление мужчин совершил в тот момент, когда мать девочки спала. Дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

Предварительно установлено, что обвиняемый у себя дома дождался момента, когда его сестра уснет. Затем он увел ее трехлетнюю дочь в другое помещение дома, где и совершил преступление. Мать девочки вовремя проснулась и смогла пресечь действия брата. Сразу после этого она сообщила в правоохранительные органы.

«Подозреваемый состоит на учете у психиатра, в связи с чем для установления его вменяемости или невменяемости в момент инкриминируемого ему деяния в ходе следствия в отношении него будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас он помещен в психиатрический стационар», — сообщили в СУ СК по республике Чувашия.

Также в рамках расследования следователь назначил психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия с девочкой.