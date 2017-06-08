Волгоградцам пообещали на День России 30-градусную жару и ливни

В Избранное

Скопировать

Волгоград, 8 июня. В Волгоградской области на День России, 12 июня, прогнозируются жаркая погода и дожди. А сегодня, 8 июня, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Воздух местами прогреется до +31.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, к выходным погода в столице области испортится. Синоптики прогнозируют с пятницы и до понедельника ливни с грозами. Неблагоприятный прогноз сохранится до вторника включительно.