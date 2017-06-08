Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Алеппо: САА ведет массированное наступление на ИГИЛ в районе Хайян

Алеппо: САА ведет массированное наступление на ИГИЛ в районе Хайян

11:02  8 Июня 2017
53

Алеппо: САА ведет массированное наступление на ИГИЛ в районе Хайян

Алеппо, 8 июня. Правительственные войска Сирии атакуют боевиков «Исламского государства»*, окопавшихся на высоте Таль Мусаябин.

В наступлении участвуют подразделения Национальных сил обороны Сирии и Республиканская гвардия САР, сообщает сирийский источник. Основные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) происходят к северо-востоку от месторождения Хайян.

Алеппо: САА ведет массированное наступление на ИГИЛ в районе Хайян

Отмечается, что сирийские ополченцы начали наступление на позиции «Халифата» в южном направлении от преимущественно шиитского города Аль-Захраа.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #алеппо #игил #саа
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть