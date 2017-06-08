Алеппо: САА ведет массированное наступление на ИГИЛ в районе Хайян

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Алеппо, 8 июня. Правительственные войска Сирии атакуют боевиков «Исламского государства»*, окопавшихся на высоте Таль Мусаябин.

В наступлении участвуют подразделения Национальных сил обороны Сирии и Республиканская гвардия САР, сообщает сирийский источник. Основные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) происходят к северо-востоку от месторождения Хайян.

Отмечается, что сирийские ополченцы начали наступление на позиции «Халифата» в южном направлении от преимущественно шиитского города Аль-Захраа.

* Организация запрещена на территории РФ.