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Украина
Рада расставила приоритеты: главная цель — вступление в НАТО

Рада расставила приоритеты: главная цель — вступление в НАТО

10:50  8 Июня 2017
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Рада расставила приоритеты: главная цель — вступление в НАТО

Киев, 8 июня. Вступление Украины в НАТО названо приоритетной задачей внешней политики страны. Соответствующие поправки приняты в Верховной раде.

Теперь эта главная задача государственной важности прописана в законе «Об основах внутренней и внешней политики». За изменения проголосовали 276 парламентариев, хотя для принятия достаточно было и 226 голосов, сообщает ТАСС. 

Рада расставила приоритеты: главная цель — вступление в НАТО

Добавим, что альянс был основан в 1949 году. Перед ним была поставлена задача в том числе защищать Европу от влияния СССР. Сегодня в состав НАТО входят 29 стран.

 

 

Кира Мирова
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