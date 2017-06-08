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Киев, 8 июня. Вступление Украины в НАТО названо приоритетной задачей внешней политики страны. Соответствующие поправки приняты в Верховной раде.

Теперь эта главная задача государственной важности прописана в законе «Об основах внутренней и внешней политики». За изменения проголосовали 276 парламентариев, хотя для принятия достаточно было и 226 голосов, сообщает ТАСС.

Добавим, что альянс был основан в 1949 году. Перед ним была поставлена задача в том числе защищать Европу от влияния СССР. Сегодня в состав НАТО входят 29 стран.