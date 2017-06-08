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Сводки из Сирии
МИД РФ призвал коалицию в Сирии более ответственно относиться к авиаударам

МИД РФ призвал коалицию в Сирии более ответственно относиться к авиаударам

10:50  8 Июня 2017
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МИД РФ призвал коалицию в Сирии более ответственно относиться к авиаударам

Москва, 8 июня. Российская сторона призывает США и их союзников по коалиции в Сирии более ответственно относиться к нанесению авиаударов в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Захарова призвала международную коалицию под командованием США «более ответственно относиться к авиаударам». Непродуманные действия усугубляют страдания мирных сирийцев, подчеркнула представитель МИД. 

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

#сирия #захарова
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