МИД РФ призвал коалицию в Сирии более ответственно относиться к авиаударам

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Москва, 8 июня. Российская сторона призывает США и их союзников по коалиции в Сирии более ответственно относиться к нанесению авиаударов в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова призвала международную коалицию под командованием США «более ответственно относиться к авиаударам». Непродуманные действия усугубляют страдания мирных сирийцев, подчеркнула представитель МИД.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)