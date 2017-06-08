ВВС Сирии атаковали позиции ИГ на западе провинции Ракка

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Ракка, 8 июня. Военные летчики Сирии нанесли авиаудар по позициям «Исламского государства»* в западной части провинции Ракка.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает со ссылкой на военные источники, что ВВС Сирии провели успешный воздушный рейд к западу от Ракки, которая неофициально считается столицей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» начал штурм Ракки и вошел в город. Операцию поддерживают ВВС международной коалиции во главе с США.

* Организация запрещена на территории РФ.