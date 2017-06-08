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Политика
МИД РФ: Участившиеся ракетные испытания КНДР усугубляют кризис в регионе

МИД РФ: Участившиеся ракетные испытания КНДР усугубляют кризис в регионе

10:54  8 Июня 2017
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МИД РФ: Участившиеся ракетные испытания КНДР усугубляют кризис в регионе

Владивосток, 8 июня. Участившиеся ракетные испытания КНДР усугубляют напряженность на Корейском полуострове, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова обратила внимание, что внешнеполитическое ведомство России следит за развитием ситуации на Корейском полуострове.

«Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время проводятся все чаще, — подчеркнула представитель МИД РФ. — Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряженность в регионе».

МИД РФ: Участившиеся ракетные испытания КНДР усугубляют кризис в регионе

Ранее в МИД Японии отметили, что ракеты, запуск которых в четверг утром осуществила Северная Корея, никак не повлияли на безопасность Японии. 

#захарова
Катерина Тимошенская
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