Украина — это ручка от украденного чемодана: Олейник о теракте в посольстве США в Киеве

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Теракт произошел в посольстве США в Киеве — ночью на территории американской дипмиссии прогремел взрыв, причиной которого стало срабатывание взрывного устройства. Инцидент произошел на следующий день после введения безвизового режима для посещения ЕС украинцами и на фоне достаточно активной поддержки Киева со стороны США. О том, почему Украина стала серьезной головной болью для Запада, рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Как рассказали в национальной полиции Киева, взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе украинской столицы в ночь на четверг, 8 июня.

«8 июня в 00.05 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений национальной полиции», — цитирует «Лента.ру» сообщение киевской нацполиции.

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия киевские полицейские пришли к выводу, что случившееся — дело рук некого неизвестного преступника, который бросил на территорию посольства «неустановленное взрывное устройство».

В результате происшествия никто не пострадал, утверждают в нацполиции. Инцидент квалифицирован как террористический акт, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье украинского уголовного кодекса.

«В рамках уголовного производства полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что расследованием инцидента займется Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом заявила пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

Отметим, теракт в посольстве США в Киеве произошел буквально через день после того, как Украина получила безвизовый режим с большинством стран Европейского Союза, чего Киев долго и упорно добивался, пытаясь доказать свою «цивилизованность» и верность европейскому пути. При этом европейцев, похоже, не смущает, что на Украине вот уже третий год полыхает гражданская война, гибнут мирные жители, страна буквально наводнена нелегальным оружием, чуть ли не оптом прибывающим в украинские города из зоны так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

Ночной теракт в американском посольстве в Киеве — весьма характерный для сегодняшней Украины эпизод — стал поводом для большого разговора о том, зачем Запад так усиленно прикармливает киевский режим, от которого ничего кроме головной боли ему нет, с известным украинским политиком, бывшим депутатом Верховной Рады от Партии регионов Владимиром Олейником.

«Во-первых, нынешняя украинская власть — это продукт творчества Запада, в первую очередь — Соединенных Штатов, — отметил Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — По сути, на Западе это признают, они об этом давно говорят, особенно между собой. И, судя по отсутствию у Порошенко контактов с новыми лидерами, — Макроном, Трампом — можно сделать вывод, что на Западе уже очень устали от созданного ими же проекта. Трамп, например, даже руку Порошенко не подает».

Говоря об отношении Вашингтона к нынешним киевским властям, Владимир Олейник напомнил известное выражение, приписываемое Франклину Рузвельту, которое относилось к никарагуанскому диктатору Анастасио Сомосе: «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын».

«На Западе, в первую очередь в США, реально признают, что нынешние украинские правители — это «сукины дети», но они их «сукины дети», — отметил Владимир Олейник. — Поэтому в США к «творчеству» Порошенко и его окружения и относятся соответственно. Здесь, знаете, как в жизни — выдавил пасту из тюбика, а обратно ее уже нельзя затолкать. Вот США и думают, что теперь с Украиной делать. Порошенко для них реально является проблемой. Не решением проблемы, а именно проблемой».

По словам собеседника ФАН, коррупция и другие преступления киевских властей не могут не беспокоить западных спонсоров нынешней Украины.

«Есть такое выражение: Украина для американцев — это чемодан без ручки. Действительно, нынешняя Украина — это в первую очередь проблема для Соединенных Штатов, поскольку США одни остались из тех, кто брал на себя какие-то обязательства относительно Киева. Но я в этом выражении сделаю небольшую поправку с учетом того, что делает вся эта киевская шайка. Украина для США — это ручка без чемодана. Стырили уже давно чемоданчик-то. Вот американцы и не знают, что делать».

Полностью мнение Владимира Олейника о том, чем закончится заигрывание Запада с нынешними киевскими властями, читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.