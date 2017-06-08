Читинский подросток, угостивший детей нарко-конфетами, состоял на учете в ПДН

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Чита, 8 июня. В ходе расследования уголовного дела после отравления детей в Чите конфетами следователи запросили данные на всех пострадавших в отделе МВД по делам несовершеннолетних.

Семья 14-летнего Георгия, 12-летней Кристины и 4-летнего Михаила, а также их 16-летнего дяди Андрея характеризуется положительно. Никто из указанных детей на учете в ПДН не состоит.

А вот друг Андрея – 17-летний Александр М., который и принес конфеты, оказался злостным нарушителем закона. Мальчик не только состоит на учете в ПДН, но и даже был определен в спецшколу для трудных подростков. Также он был замечен в употреблении наркотических веществ. Воспитывается подросток мамой, которая работает акушером.

Как стало известно ФАН, поскольку Александр получил крайне отрицательную характеристику, то следователи не верят в его версию о нахождении леденцов с наркотической начинкой на улице. И сейчас ищут сбытчика продукции.

Напомним, в больницы Читы были госпитализированы пять детей с симптомами отравления. 17-летний Александр М. пришел в гости к своему другу 16-летнему Андрею Ш. и принес упаковку леденцов. Конфетами накормили и племянников Андрея – 14-летнего Георгия, 12-летнюю Кристину и 4-летнего Михаила. Всего дети съели 17 леденцов в упаковке «Пчелка мини-микс со вкусом манго». На этом основании будет проверена кондитерская фабрика в Подольске, которая производит конфеты под таким названием.