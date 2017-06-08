Многодетный красноярец изнасиловал 8-летнюю больную дочь в погребе

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Красноярск, 8 июня. 43-летний многодетный отец из Красноярского края изнасиловал больную восьмилетнюю дочь в погребе. Его жена скрывала личность насильника от полиции.

По версии следствия, отец четверых детей находился с девочкой в погребе, где и совершил сексуальное насилие над больной дочкой. Об этом стало известно ее матери, но правду о преступлении она сообщать не стала.

«Женщина заявила в полицию о преступлении, но в качестве насильника указала другого человека, чтобы скрыть преступные действия мужа. Сейчас подозреваемый задержан, он признал свою вину», — сообщили в СУ СК по Красноярскому краю.

Так как семья находится в социально опасном положении, по ходатайству следователя все четверо детей из семьи изъяты и помещены в центр семьи «Шарыповский». Там с ними работают психологи, пока следствие устанавливает возможную причастность подозреваемого к насилию над другими детьми.