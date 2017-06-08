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Новости Сирии
Хама: САА отбила атаку ИГ в районе Итрии

Хама: САА отбила атаку ИГ в районе Итрии

10:47  8 Июня 2017
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Хама: САА отбила атаку ИГ в районе Итрии

Итрия, 8 июня. Боевики «Исламского государства»* предприняли попытку прорваться из Хамы в Ракку.

Военный источник сообщил, что два автомобиля с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались прорваться через подконтрольную Сирийской арабской армии линию фронта около КПП Итрия.

Бойцы Национальных сил обороны обнаружили террористов и открыли по ним огонь. Один из грузовиков был уничтожен точным попаданием, все исламисты ликвидированы. Второму автомобилю удалось скрыться.

Отмечается, что сирийские ополченцы сбили беспилотник «Халифата» на востоке Хамы.

Хама: САА отбила атаку ИГ в районе Итрии

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #хама #игил #саа #ракка
Алексей Громов
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