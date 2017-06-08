Сирия сегодня: курды под ударом, ИГИЛ несет потери, в Ракке гибнут мирные жители

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Сирия, 8 июня. Встреча в Астане отложена. Неопознанный самолет ударил по позициям курдов. Мирные сирийцы гибнут под авиаударами международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Встречи в Астане не будет

Как передает Газета.ru, было принято решение отложить встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане. Дипломатические переговоры должны были состояться 12-13 июня.

По информации руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова, страны-гаранты (Россия, Иран и Турция) в ближайшие недели собираются вести консультации на экспертном уровне в своих столицах. Предполагается, что они согласуют вопросы, которые относятся к реализации достигнутых между ними соглашений о создании на территории Сирийской Арабской Республики (САР) четырех зон деэскалации и по ряду других вопросов, относящихся к укреплению перемирия.

Жайнаков добавил, что страны-гаранты планируют проинформировать Казахстан о выработанных совместно сроках, участниках, уровне и повестке следующей встречи астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта.

Курды попали под удар авиации

По данным сирийских средств массовой информации, «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских вооруженных формирований, попали под авиаудар неопознанного самолета. Инцидент произошел в городе Табка, который был недавно освобожден курдами от боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Информации о погибших не поступало.

В то же время ДСС в среду, 7 июня, вошли в предместье Эль-Джизра (западная окраина столицы ИГ* — города Ракка). В настоящий момент в этом районе идут ожесточенные боестолкновения с террористами «Исламского государства»*. В результате боев курдам удалось отбить у боевиков средневековую цитадель на холме Телль-Харкала, который является крайне важным оборонительным рубежом. Кроме того, бойцам ИГ пришлось покинуть квартал Мешлеб.

Отмечается, что за последние несколько суток подразделения ДСС уничтожили 75 боевиков «Исламского государства».

Коалиция сеет смерть

Как сообщает правозащитная группа «Сирийская сеть за права человека», в мае текущего года из-за неосторожных и попустительских действий международной антитеррористической коалиции во главе с США произошло 14 случаев массовой гибели мирного населения САР. Еще пять случаев связаны с действиями боевик «Исламского государства».

Отмечается, что американская коалиция несет ответственность за гибель мирного населения в районе Ракки и Дейр эз-Зор. Это уже далеко не первые случай массового уничтожения мирных жителей Сирии со стороны коалиции.

Коалиция уведомила Россию

Согласно сообщению международной антитеррористической коалиции, ее руководство заранее уведомило Российскую Федерацию об ударе по проправительственным силам в Ат-Танфе. Отмечается, что авиаудары были нанесены после нескольких предупреждений. По мнению коалиции, эти силы представляли для нее угрозу.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 6 июня, в провинции Эс-Сувейда. В результате авиаудара погибли двое солдат проправительственных сил, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

* Организация запрещена на территории РФ.