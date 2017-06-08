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Новости Сирии
МИД РФ отметил положительную динамику в Сирии

МИД РФ отметил положительную динамику в Сирии

10:46  8 Июня 2017
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МИД РФ отметил положительную динамику в Сирии

Москва, 8 июня. Москва удовлетворена положительной динамикой развития ситуации в Сирии. Благодаря реализации меморандума сирийскому военному командованию удается перебросить силы на самые горячие направления. Тем не менее, на многих участках фронта продолжаются ожесточенные бои с джихадистами, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Мы с удовлетворением отмечаем укрепление положительной динамики», — сообщила Захарова. 

Представитель МИД РФ заметила, что реализация подписанного в Астане меморандума позволяет сирийскому военному командованию сконцентрировать силы на наиболее горячих направлениях. Так, активное наступление ведется на юге и востоке провинции Алеппо, ожесточенные бои несколько дней идут на окраинах Дейр эз-Зора, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Особенное беспокойство вызывает то, что боевики продолжают убивать мирных жителей в священный для мусульман месяц Рамадан. 

#сирия #захарова
Алексей Громов
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