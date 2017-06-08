МИД РФ отметил положительную динамику в Сирии

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Москва, 8 июня. Москва удовлетворена положительной динамикой развития ситуации в Сирии. Благодаря реализации меморандума сирийскому военному командованию удается перебросить силы на самые горячие направления. Тем не менее, на многих участках фронта продолжаются ожесточенные бои с джихадистами, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с удовлетворением отмечаем укрепление положительной динамики», — сообщила Захарова.

Представитель МИД РФ заметила, что реализация подписанного в Астане меморандума позволяет сирийскому военному командованию сконцентрировать силы на наиболее горячих направлениях. Так, активное наступление ведется на юге и востоке провинции Алеппо, ожесточенные бои несколько дней идут на окраинах Дейр эз-Зора, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Особенное беспокойство вызывает то, что боевики продолжают убивать мирных жителей в священный для мусульман месяц Рамадан.