ДНР: ВСУ за сутки 52 раза открывали огонь по территории республики

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Донецк, 8 июня. 20 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков.

По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 52 раза нарушили режим тишины в Донбассе, применив тяжелое вооружение, в том числе танки, минометы, БМП, БТР и гранатометы.

Как говорят в командовании, украинские силовики ведут интенсивные обстрелы на Донецком направлении. В результате их действий без света остались более 400 семей в двух поселках под Ясиноватой, где нарушены линии электропередач, повреждено газоснабжение.

Кроме того, поступает информация и об остановке работы насосной станции Южнодонбасского водовода, которая расположена поблизости.